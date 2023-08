Seria włamań i kradzieży w Żabnie. Od początku roku okradziono m.in. sklep i stację benzynową. Czy sprawcy pozostaną nieuchwytni?

Sprawcy styczniowego włamania do sklepu w Żabnie nadal nieuchwytni

Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy Żabna w gminie Brodnica. W tej miejscowości doszło do kolejnych włamań, a sprawcy tych czynów nadal pozostają nieuchwytni. Przypomnijmy, że na początku tego roku, 13 stycznia doszło do włamania w miejscowym sklepie spożywczym. Skradziono wówczas znaczną liczbę papierosów oraz gotówka.