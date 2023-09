Kradli drzewo z lasu w Wielkopolsce i sprzedawali je w Internecie. Duet złodziei wpadł w ręce policjantów

Amatorzy nielegalnej wycinki drzew w rękach śremskich policjantów

Policjanci dowiedzieli się o całej sprawie 12 września. Tego dnia do śremskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o dokonanej wycince i kradzieży drzew akacji. Doszło do nich w lesie na terenie gminy Brodnica w dniach od 1 do 11 września, a spowodowane straty wyceniono na kwotę około 20 tysięcy złotych. Kryminalni szybko ustalili sprawców tego procederu. W ręce mundurowych wpadło dwóch mieszkańców powiatu kościańskiego. 19 września policjanci zatrzymali 38-latka, a dzień później 20 września jego 27-letni kompan.