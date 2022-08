"Ożywić korzenie Zaborowa", czyli spotkanie z Sąsiadami z Biskupizny o kulturze biskupiańskiej [zdjęcia]

W Zaborowie pamiętają o tradycjach ludowych naszych przodków

Polski pedagog i bajkopisarz, Stanisław Jachowicz w jednym z utworów zamieścił frazę "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie". Popularne stwierdzenie odnosi się również do kultury i tradycji ludowych, które w dzisiejszych czasach są zapomniane. Są jednak osoby dla których zgłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach naszych przodków to prawdziwa pasja. Takimi osobami są niewątpliwie Tomasz i Anna Szymańcy ze Stowarzyszenia Zaborowo Nasza Wieś Dawniej i Dziś. Zorganizowany cykl wydarzeń "Ożywić korzenie Zaborowa" ma na celu pielęgnowanie tradycji i zwyczajów naszych przodków. Ostatnim akcentem było sobotnie spotkanie z kulturą biskupizny.