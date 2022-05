"Randka z dudami" w Zaborowie, czyli spotkanie z niezwykłym instrumentem muzycznym

Zaproszony gość opowiedział zebranym jak zaczęła się jego przygoda z dudami.

Jako dziesięcioletni chłopiec dostałem specjalne zadanie od mamy. Kupić ziemniaki na obiad. Ale ziemniaki ziemniakami. Piłka była ważniejsza. Sklepy były pozamykane, więc wsiedliśmy z mamą do taksówki i pojechaliśmy na Górczyn do Państwa Grocholskich po ziemniaki. Kiedy moja mama rozmawiała z Panią Grocholską zobaczyłem za szafą coś świecącego. “Oj synuś tam nie rób! Pan Stasiu przyjedzie to Ci pokaże”