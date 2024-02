Pawlack i Supernova w Muzeum Śremskim, czyli koncertowy wieczór w Śremie. Warto było przyjść i posłuchać czegoś nowego

Wojciech Pawlak w nowej odsłonie na scenie Muzeum Śremskiego

Wojtka Pawlaka można było już w Śremie usłyszeć, a to za sprawą zespołu Syndrom Paryski, który wystąpił w amfiteatrze Muzeum Śremskiego. Zespół jednak nie wytrzymał próby czasu i obecnie muzyk tworzy własny projekt pod nazwą "pawlack", w którym na scenie wspierają go Paweł Szerszeń, Bastian Najdek i Bartek Czubala.

Nie tylko "pawlack" koncertował w Muzeum Śremskim

Występ Wojciecha Pawlaka oraz jego zespołu to jednak dopiero przystawka do kolejnych artystów, którzy do Śremu zawitali z nowym projektem muzycznym. Maciej Kómoch oraz Hubert Błaszczyk, znani z zespołu o śremskich korzeniach, czyli Camping Hill, tym razem stworzyli w duecie coś nowego.