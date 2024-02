Piotr Ruta przedstawił kandydatów na radnych Koalicji Obywatelskiej z powiatu śremskiego. Gościem spotkania był marszałek Rafał Grupiński

Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów na radnych z powiatu śremskiego

Okręg nr 1 - kandydaci do Rady Powiatu Śremskiego

Prezentacja kandydatów do Rady Powiatu Śremskiego rozpoczęła się od przedstawienia startujących w wyborach w okręgu nr 1, czyli z gmin Dolsk i Książ Wielkopolski. Są to:

Okręg nr 2 - kandydaci do Rady Powiatu Śremskiego

Z okręgu nr 2 do obsadzenia są cztery mandaty w radzie powiatu. Okręg nr 2 obejmuje Jeziorany oraz lewobrzeżną część Śremu do ul. Kilińskiego.

Okręg nr 3 - kandydaci do Rady Powiatu Śremskiego

Okręg nr 3 to lewobrzeżny Śrem od ul. Kilińskiego (bez tej ulicy) z Helenkami, prawobrzeżna część miasta, sołectwa gminy Śrem oraz gmina Brodnica. Jest to największy okręk jeśli chodzi o wybory do Rady Powiatu Śremskiego. Do obsadzenia z tego okręgu jest dziewięć mandatów. Starać się będą o nie z ramienia KO: