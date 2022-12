Plaga przedświątecznych kolizji na śremskich drogach. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność!

Niebezpieczna środa na śremskich drogach. Odnotowano pięć zdarzeń

Prawdziwa kumulacja nastąpiła 21 grudnia. Tylko tego dnia funkcjonariusze śremskiej drogówki pracowali na miejscu pięciu zdarzeń drogowych. Były to kolizje, jednak w jednym przypadku wyglądało to dosyć groźnie. Na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do potrącenia kobiety. Na całe szczęście poszkodowana nie doznała poważniejszych obrażeń. O sporym szczęściu może mówić mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Tego samego dnia ok. 19:45 na DW 434 w rejonie miejscowości Kawcze kierujący volkswagenem golfem uderzył w bok prawidłowo jadącego samochodu ciężarowego.