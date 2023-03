Ponad 90 uczniów wzięło udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Dolsku. Na warsztat wzięli poezję W. Szymborskiej i A. Fredro

Rok Szymborskiej i Fredro uczczony konkursem recytatorskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie we współpracy z dolską biblioteką po raz kolejny zaprosił uczniów do zmagania się z poezją i recytacją. W tym roku, w związku z tym, że jest to rok Wisławy Szymborskiej i Aleksandra Fredro, to właśnie twórczość tych dwóch autorów była tematem przewodnim konkursu.