"Powiat jest w dobrej sytuacji" - zapewnia Zenon Jahns i jego drużyna. Obecny starosta będzie starał się o reelekcję

Zenon Jahns zaprezentował swoją drużynę na wybory samorządowe 2024

Głównym głosem spotkania był głos obecnego jeszcze starosty śremskiego, który stara się o reelekcje do rady powiatu i ponowne wybranie go na dotąd piastowane stanowisko. Jak podkreślał Zenon Jahns zwracając się do zebranych na sali osób powiat śremski wszystko ma uporządkowane i nie zmaga się obecnie z żadnymi większymi problemami, które wymagałyby pilnych interwencji. Następna kadencja pod przewodnictwem Zenona Jahnsa ma być zatem kontynuacją dalszego spokojnego i systematycznego rozwoju powiatu śremskiego, tak zresztą brzmi hasło KWW Zenona Jahnsa - "Postaw na rozwój. Doświadczenie. Wiarygodność. Kontynuacja".

Zdrowie i edukacja - dwie kwestie poruszone przez Zenona Jahnsa

Obszarami, na których się skupił kandydat do rady powiatu, było między innymi zdrowie, a więc szpital i jego funkcjonowanie. Jak zauważył podczas swojego wystąpienia Zenon Jahns śremski szpital jest obecnie w bardzo dobrej kondycji finansowej, nie ma zaciągniętych żadnych zobowiązań, a dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym udało się w minionej kadencji doinwestować placówkę w sprzęt medyczny. Nowa kadencja natomiast to będzie kadencja dalszego rozwijania szpitala. Jeszcze w tym roku ruszy między innymi przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Tematem, który również pojawił się w trakcie wypowiedzi Zenona Jahnsa była oświata. Obecny jeszcze starosta i jednocześnie kandydat na starostę w nowej kadencji zauważył, że powiat śremski to pięć szkół ponadpodstawowych oraz jedna szkoła specjalna, które są w gestii starostwa śremskiego. Przypominał on, że ostatnia kadencja to inwestowanie w infrastrukturę szkolną i to ma się nie zmienić w przyszłej kadencji. W tym miejscu wspomniał między innymi planowaną rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych czy Zespołu Szkół Specjalnych. W przypadku tej pierwszej powstań mają trzy kondygnacje, gdzie mieścić będzie się łącznie sześć sal lekcyjnych, przy czym dwie z nich będą miały możliwość połączenia ich w jedną, tworząc aulę szkolną, której obecnie w ZST brakuje.