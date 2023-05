Pożar w Śremie. Płonął czteromieszkaniowy segment przy ul. Brzechwy. Ruszyła pomoc dla pogorzelców [film, zdjęcia]

Pożar domu przy ulicy Brzechwy w Śremie

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego KP PSP we wtorkowy poranek o godzinie 7:09 . W jednym z domów w zabudowie szeregowej przy ulicy Brzechwy w Śremie wybuchł pożar. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Śremie, Pyszącej i Niesłabinie.

Segment przy ul. Brzechwy w Śremie, w którym wybuchł pożar, składa się z czterech mieszkań. Początek pożaru zlokalizowany był w jednym z nich, jednak jak wynika z naszych ostatnich informacji, wszystko wskazuje na to, że rozprzestrzenił się on dachem również na pozostałe mieszkania.

AKTUALIZACJA: Trwa akcja gaśnicza w Śremie. Płonie czteromieszkaniowy segment przy ul. Brzechwy

AKTUALIZACJA: Wybuch poprzedził pożar domu przy ul. Brzechwy w Śremie?

Pożar z garażu rozprzestrzenił się na resztę domu, a następnie przeniósł się na dach, a w efekcie końcowym objął go całego. Pod blachą wspomnianego dachu znajduje się najprawdopodobniej ocieplenie, papa i drewno, co utrudnia prowadzenie działań gaśniczych. Strażacy, aby dostać się do trawiącego dach pożaru, zmuszeni byli zrywać blachę pokrywającą dach. Dodatkowo akcję utrudniał fakt ograniczonego dostępu do budynku od strony ogrodów.

Katarzyna Baksalary

Pojawiły się informacje o dwóch osobach, które podtruły się dymem. Jak przekazał nam Dariusz Rogasik z zespołu prasowego KP PSP w Śremie nie potwierdził tych zgłoszeń, jednak ich również nie wykluczył. Dym wywołany przez pożar budynku jest bardzo gęsty i duszący. Nie potwierdzono także pojawiających się doniesień dotyczących strażaka - ochotnika, który miał podtruć się dymem.