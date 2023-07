Premier RP odwiedził Książ Wielkopolski. Okazją do odwiedzin było zbliżające się otwarcie hali sportowo-widowiskowej w tej miejscowości

Po zwiedzeniu hali sportowej przyszedł moment na kilka zdań od szefa rządu oraz burmistrza Książa Wielkopolskiego. Jak podkreślał Mateusz Morawiecki w swojej wypowiedzi, jest on pod wrażeniem ksiąskiej inwestycji, która jest tak istotna dla mieszkańców tej gminy.

Drodzy mieszkańcy, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego obiektu, tej wspaniałej hali widowiskowo-sportowej. Tak sobie pomyślałem, i wchodząc w jakieś polityczne dywagacje, że pewnie wielu naszych poprzedników pomyślałoby sobie, po co w Książu Wielkopolskim, nie największej miejscowości w Wielkopolsce, taka wspaniała wielka hala widowiskowa. Mogą przecież pojechać 50 km do Poznania. Duże miasta rozwijały się nieźle, szybko, dynamicznie. Duże obiekty powstawały właśnie tam, ale odwróciliśmy tę filozofię właśnie po to, żeby tu w powiecie śremskim, żeby miejscowościach takich jak Książ Wielkopolski, po prostu powstawały też inwestycje blisko ludzi, żeby każdy za rogiem ulicy, jak się wychyli ze swojego okna, to mógł dostrzegać inwestycje, które poprawiają życie mieszkańców gmin