Rozszczelnienie rury z gazem w Zaniemyślu. Strażacy ewakuowali ponad 60 mieszkańców pobliskich budynków

Uszkodzona rura z gazem w Zaniemyślu. Ewakuowano mieszkańców

Informacja o zdarzeniu wpłynęła do średzkiej straży pożarnej z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we wtorkowe popołudnie, około godziny 16:51. Przy ulicy Księdza Nawrowskiego w Zaniemyślu w wyniku prowadzonych prac budowlanych doszło do uszkodzenia rurociągu średniego ciśnienia. Pogotowie gazowe zwróciło się do straży pożarnej z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu wspomnianego rurociągu.

Na miejsce zdarzenia wysłano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Środzie Wielkopolskiej, w Śremie, grupę chemiczną z JRG nr 6 w Poznaniu oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w Brodowie, Kępie Wielskiej, Mosinie, Luboniu i Zaniemyślu.