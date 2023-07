Sąsiedzka wyprzedaż garażowa, czyli Lokalny Pchli Targ w Brodnicy. To pierwsze takie wydarzenie nie tylko dla fanów antyków [film, zdjęcia]

Sąsiedzka wyprzedaż garażowa zadebiutowała w Brodnicy

Lokalny Pchli Targ to pierwsza taka inicjatywa w Brodnicy. Było to wydarzenie dla wszystkich osób, którym bliskim jest idea targu i wymiany. To miejsce nie tylko dla osób, które chcą pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. To także raj dla miłośników antyków i staroci, którzy w takich miejscach poszukują prawdziwych perełek. Podczas niedzielnego wydarzenia na stoiskach, które ustawiono na parkingu przy miejscowej świetlicy wiejskiej można było znaleźć różne przedmioty.