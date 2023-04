Śniadanie pod lupą Ekspertów Dobrego Życia. Seniorzy ze Śremu i okolic rozmawiali o tym jak zdrowo zacząć dzień

Śniadanie, to posiłek, który może "zrobić wam dzień"

Cykl spotkań pod hasłem Eksperci Dobrego Życia, to skierowana do seniorów propozycja, która porusza szeroko rozumiane aspekty życia właśnie. Tematy spotkań w ramach EDŻ są bardzo różne, a ostatnim z nich było śniadanie i to jak nim dobrze rozpocząć dzień.

Jak można było wywnioskować, ze spotkania seniorów, które tym razem odbyło się w śremskim amfiteatrze nad Jeziorem Grzymisławskim, śniadanie przede wszystkim powinno być smaczne i składać się z produktów, które lubimy. I tak jeśli jesteśmy fanami owsianki z owocami, to śmiało możemy nią rozpoczynać dzień, ale jeśli wolimy smaki bardziej wytrawne, to śmiało z pożywnej owsianki możemy zrezygnować i zastąpić ją na przykład kanapkami z żytniego chleba.

Soki alternatywą dla owoców i warzyw

Warto też przy okazji śniadania pamiętać o warzywach i owocach, jako dodatku do całości. Jeśli niekoniecznie lubimy przygryzać marchewkę, czy jabłko, albo po prostu mamy problem z poradzeniem sobie z twardymi dodatkami, to warto zdecydować się na przygotowanie soku owocowo-warzywnego, który również będzie doskonałym uzupełnieniem diety. Taki właśnie sok seniorzy mogli przygotować podczas spotkania Ekspertów Dobrego Życia. Razem z Martą Wojtas, prowadzącą to spotkanie, uczestnicy mieli szansę skomponować swój własny sok między innymi z selera naciowego, marchewki, jabłka oraz imbiru.

Uczestnicy spotkania mieli okazje nie tylko porozmawiać o zdrowym śniadaniu, ale także spróbować wyciskanych soków oraz kanapek przygotowanych specjalnie dla nich Katarzyna Baksalary

Przygotowując śniadanie, warto również zwracać uwagę na to, ile w produktach wykorzystanych do jego skomponowania jest cukrów oraz soli. Nadmiar zarówno jednego jak i drugiego wypływa niekorzystnie na zdrowie. Warto zatem sprawdzać etykiety kupowanych produktów. Co do zasady im krótsza lista składników, tym mniej przetworzony jest dany produkt, a im bliżej początku listy składników znajduje się dana pozycja, tym więcej jest jej w produkcie.