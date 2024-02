Śrem na starych pocztówkach. Tak dawniej wyglądało nasze miasto. Zobaczcie również o czym do siebie pisano Redakcja srem.naszemiasto.pl

Śrem na starych pocztówkach, to miasto zupełnie inne niż dziś. Z jednej strony te same budynki, te same miejsca, ale jednak zupełnie inaczej wyglądające. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądało miasto w pierwszej połowie XX wieku.