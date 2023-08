Śremianie na liście Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach. Kto wystartuje w wyścigu o poselski mandat?

Dwudziestu czterech kandydatów na liście Koalicji Obywatelskiej z naszego okręgu

Podczas czwartkowej konferencji prasowej na Placu 20 Października w Śremie poseł Tomasz Nowak poinformował o przygotowanej liście nazwisk z okręgu wyborczego, które będą reprezentować Koalicję Obywatelską w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Lista ta trafiła już do kierownictwa partii.

Z naszego okręgu wyborczego 24 nazwiska, w tym 12 kobiet i 12 mężczyzn. Ze Śremu jest również kobieta i mężczyzna. Jest więc symetria. Nie przedstawiam jeszcze tych nazwisk, bowiem wszystko trafia do centrali. Tam łączymy te listy, które zgłaszamy jako PO z listą Zielonych, Nowoczesnej, Inicjatywy dla Polski i Samorządowego Ruchu “Tak dla Polski”

- powiedział parlamentarzysta, który dodał, że w ciągu dwóch tygodni pełna lista będzie zaprezentowana opinii publicznej.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jednym z kandydatów jest śremski radny, Krzysztof Lewandowski, który na co dzień oprócz swojej, samorządowej funkcji związany jest ze Śremskim Sportem i Śremskim Klubem Bokserskim Warta.

Jakie jeszcze tematy poruszył poseł Nowak podczas swojej wizyty w Śremie? Nawiązał między innymi do koncepcji zielonej energetyki, której zamysłem jest tańsza energia. Odniósł się również do założeń Koalicji Obywatelskiej, które zostaną omówione podczas wrześniowego kongresu programowego. Wśród nich jest m.in. program mieszkaniowy, tzw. babciowe i kredyt 0%. Jednocześnie zaznaczył, że Polska nie może sobie pozwolić na wyjście z Unii Europejskiej, co byłoby katastrofą dla przyszłych pokoleń. Odniósł się także do świadczenia 800 plus.