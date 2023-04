Śremski Sport nie tylko dla sportowców. Za obiektem przy ulicy Staszica powstał teren rekreacyjny do organizacji imprez [film, zdjęcia]

Nowość w ofercie Śremskiego Sportu nie tylko dla miłośników aktywności fizycznej

Śremski Sport to obiekt znany doskonale wszystkim miłośnikom aktywności fizycznej w naszym mieście. To nie tylko basen, siłownia, Strefa Sportów Walki czy inne miejsca dedykowane sportowcom. Od niedawna to również miejsce, w którym będzie można spędzić czas, posłuchać muzyki czy zorganizować imprezę okolicznościową.