Śremskie ZOO niedostępne dla odwiedzających. Jak długo to miejsce pozostanie zamknięte? Jest odpowiedź Urzędu Miejskiego w Śremie

Co wydarzyło się w śremskim ZOO? Jak będzie niedostępne dla odwiedzających? Urząd Miejski odpowiada

We wtorek, 4 lipca do naszej redakcji wpłynęła informacja od jednego z naszych czytelników. Dotyczyła śremskiego ZOO, które znajduje się na terenie Parku im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. To miejsce miało zostać zamknięte dla odwiedzającyh. Pojawiły się nieoficjalne informacje sugerujące, że mogło dojść do przypadku ptasiej grypy. Zapytaliśmy Urząd Miejski w Śremie o całą sytuację. Jak przekazał nam Adrian Wartecki z pionu Komunikacji Społecznej i Informatyzacji teren śremskiego ZOO został zamknięty dla odwiedzających jedynie we wtorek, 4 lipca br.