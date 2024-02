Śremskie Żyrafy już w rękach wyjątkowych osób z gminy Śrem

Śremskie Żyrafy już w rękach wyjątkowych ludzi

Wtorkowy wieczór 6 lutego w Śremie stał pod znakiem uroczystej gali, podczas której wręczone zostały Śremskie Żyrafy. W tym roku trafiły one do rąk lekkoatletki Agnieszki Golak, wokalistki i nauczycielki śpiewu Julii Bartkowiak-Wojciechowskiej, kolarzy górskich Sklepkomet, morsów z klubu Lodziki Śrem oraz Stowarzyszenia Runner's Power.

I niby wszystko jasne, jednak kto otrzymał najwyższą ze Śremskich Żyraf? O tym zdecydowali mieszkańcy gminy Śrem, którzy głosując, wskazali to osiągnięcie w 2023 roku, które ich zdaniem zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie. Jak się okazało podczas gali Śremskich Żyraf, mieszkańcy gminy Śremu uznali, że największe wrażenie zrobiło na nich dotarcie na szczyt Śnieżki wraz z grupą niepełnosprawnych dzieci, które bez pomocy wolontariuszy zwanych wolonosicielami nigdy nie mogłyby sobie na to pozwolić. Dokonali tego oczywiście członkowie stowarzyszenia Runner's Power wraz z całą grupą dobrych i pozytywnie nastawionych do świata ludzi. Statuetkę w imieniu całego stowarzyszenia odebrali Ryszard Mitmański oraz Małgorzata i Marek Matuszewscy.