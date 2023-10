Studio Piosenki Melody świętowało swoje 10-lecie. Z tej okazji dali fantastyczny koncert na scenie Muzeum Śremskiego

Studio Piosenki Melody ze Śremu to nie zespół, a prawdziwa wokalna rodzina

Studio Piosenki Melody powstało dzięki Juli Bartkowiak, która założyła je w 2013 roku. Początkowo studio liczyło około 10 osób. Tak jednak nie było zbyt długo. Już wkrótce zaczęli do niego dołączać kolejni młodzi zdolni ludzie. Dziś trudno zliczyć ilu młodych zdolnych wokalistów ze Śremu i okolic pojawiało się na lekcjach śpiewu z Julią Bartkowiak przez ostatnią dekadę.

Obecnie Studio Piosenki Melody to 22 dzieci w wieku od czterech do siedmiu lat uczęszczające na zajęcia umuzykalniające oraz 38 młodych wokalistów powyżej siódmego roku życia, którzy są pełnoprawnymi członkami studia. Razem jak łatwo policzyć to 60 młodych zdolnych śremian, którzy w sobotę 21 października dali pokaz swoich talentów podczas koncertu jubileuszowego, który odbył się w Muzeum Śremskim.