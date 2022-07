Święto muzyki klubowej w Książu Wielkopolskim! Prince Summer Festival przyciągnął tłumy [zdjęcia]

Wielki powrót muzyki klubowej do Książa Wlkp.

Swoje muzyczne sety zagrali: DJ Kuba & Neitan, Bounce Inc., DNF, DJ Wajs, DJ Cometa (Mateusz Kluczyński - organizator imprezy), Julas, Re Cue, Tom BVRN, Camilo de Rayo. Doskonała zabawa trwała w najlepsze do późnych godzin nocnych. Nic nie popsuło doskonałej zabawy. Nawet kapryśna pogoda, czyli niewielkie opady deszczu, które przeszły nad Książem w trakcie imprezy. Prince Summer Festival to nie tylko mocne, klubowe rytmy. To także show z wykorzystaniem pirotechniki, pary, konfetti i pokazami tanecznymi.

