Szkoła Czarodziejów w Muzeum Śremskim, czyli magiczne półkolonie na koniec lata OPRAC.: Katarzyna Baksalary

Już za chwilę dzieci wrócą do szkół, ale póki co korzystają na całego z ostatnich wolnych dni. W Muzeum Śremskim w najlepsze trwają półkolonie pod hasłem "Szkoła Czarodziejów". Jak na magiczne zajęcia nie brakuje tu różnych historii, zaklęć i zabaw. Dzieci mają peleryny z kapturami oraz własnoręcznie wykonane kapelusze magów. Wykorzystały również swoje umiejętności plastyczne do stworzenia specjalnych czarodziejskich znaków pełniących rolę herbów. Oprócz dobrej zabawy jest też nieco spraw na poważnie, skoro dzieciaki odwiedził policjant. Na szczęście nie chodziło o żadne kary, ale o rozmowę jak być bezpiecznym. Na koniec dodamy, że to nie pierwszy raz tego lata, kiedy w Muzeum Śremskim dobywają się czarodziejskie półkolonie!