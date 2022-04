Szkoła Kawalerów Orderu Uśmiechu zaskakuje nowym muralem. Wiemy kim są te dzieci sportretowane na malowidle

Nowy mural w szkole Kawalerów Orderu Uśmiechu

W środę 13 kwietnia na budynku szkoły Kawalerów Orderu Uśmiechu pojawił się nowy mural. Nie pierwszy jeśli chodzi o tę szkołę, jednak na swój sposób najbardziej wyjątkowy ze wszystkich. Przedstawia troje dzieci w otoczeniu zabawek i pluszowych misiów okrytych ukraińską flagą.

Dzieci, które są bohaterami muralu nie są przypadkowe, to troje ukraińskich uczniów szkoły Kawalerów Orderu Uśmiechu. Poznajcie Szaszę, Nastię i Karolinę. Dla nich to, że zostały uwiecznione w ten sposób to duża sprawa i spore wyróżnienie, które sprawiło im wiele radości.

Mural dla szkoły Kawalerów Orderu Uśmiechu wykonał wenezuelski artysta z Poznania Jose Angel Hill. Prace nad muralem trwały dwa tygodnie, dziś prezentujemy go w pełni gotowego. Jak wam się podoba?