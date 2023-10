Szymon, 16-letni mieszkaniec Śremu odnaleziony

Rodzice Szymona ze Śremu proszą o pomoc

Jak wynika z informacji przekazanych przez bliskich 16-letniego Szymona ze Śremu, chłopak wyszedł z domu we wtorek 3 października rano i do czwartkowego wieczoru nie dał znaku życia. Telefon śremianina był wyłączony i nie było z nim żadnego kontaktu. Rodzicie 16-latka za naszym pośrednictwem prosili o pomoc w ustaleniu, co się dzieje z ich synem.

Nie wiem, czy masz dostęp do internetu, czy możesz dzwonić, czy coś ci się nie stało, ale wróć do domu. Zadzwoń choćby dla mamy, która jest roztrzęsiona i załamana. Jeśli Szymon masz jakieś problemy, w coś się władowałeś, zadzwoń pomożemy ci

- apelował bezpośrednio do Szymona jego ojciec poprzez media społecznościowe.

Sprawa zaginięcia Szymona została zgłoszona śremskiej policji, która poszukiwała 16-latka.