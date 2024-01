Tak gmina Książ Wielkopolski gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Kwestują m.in. morsy, druhowie OSP i Koła Gospodyń Wiejskich

WOŚPowe morsowanie nad jeziorem w Jarosławkach

W niedzielę 28 stycznia na plaży w Jarosławkach spotkali się miłośnicy lodowatych kąpieli, by wspólnie zagrać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Grupa Kulturalne Morsy zaprosiła zaprzyjaźnione grupy: Aktywni Mełpin oraz Ekipę Świeżaki do wspólnej kąpieli w szczytnym celu. W samo południe grupa prawie trzydziestu śmiałków weszła do wody. Grupa morsów zbierała datki do puszek i przygotowała kilka dodatkowych atrakcji.