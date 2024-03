"Trójka" w Śremie gościła policjantów. Wszystko za sprawą konkursów, które rozstrzygnięto. Pomysłowość dzieci nie znała granic

Policjanci częstymi gośćmi w ZSS Śrem

Śremscy policjanci to z pewnością przyjaciele Zespołu Szkół Specjalnych w Śremie, a Sierżant Pyrek to przyjaciel wszystkich dzieci. Za każdym razem, gdy szkołę odwiedzają policjanci, jej uczniowie uczą się czegoś nowego i pożytecznego. W ostatnim czasie ogłoszono dwa konkursy dla uczniów "Trójki".

Konkursowe zmagania w śremskiej "Trójce"

Oba to konkursy plastyczne, gdzie dzieci mogły wykazać się swoją kreatywnością. Tematem pierwszego konkursu było bezpieczeństwo na drodze, a zadaniem dzieci było zaprojektować policyjny lizak dla funkcjonariuszy drogówki. Drugie konkurs nawiązywał do hejtu.

Prace w obu konkursach były przygotowane najlepiej, jak to było możliwe, a kapituła konkursowa musiała długo się zastanawiać kogo nagrodzić miejscem na podium. Ostatecznie jednak to nie podium chodziło, a o zaangażowanie i pomysłowość. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach otrzymały dyplomy oraz drobne upominki. Wręczyli je Sławomir Jądrzak, komendant śremskich policjantów oraz Bartosz Żeleźny, przewodniczący rady programowej "Bezpieczne Miasto".

Nie zabrakło występu dla gości śremskiej szkoły specjalnej

Na koniec dodamy, że dzieci przygotowały występ dla swoich piątkowych gości. Była to specjalna piosenka o sygnalizacji świetlnej, która bardzo dobitnie mówiła jak z niej prawidłowo korzystać i dlaczego to takie ważne. Do muzykowania z uczniami ZSS Śrem dołączył Sierżant Pyrek, który wszystkim udowodnił, że potrafi nie tylko śpiewać, ale i rapować!