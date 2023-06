Uczennice śremskiego Ogólniaka w czołówce "Olimpiady Solidarności". Dla naszego liceum udział w finale tego konkursu to już tradycja

Uczennice śremskiego Ogólniaka w ścisłej czołówce ogólnipolskiego finału "Olimpiady Solidarności"

W historii śremskiego Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Wybickiego to siódmy finał w tym ogólnopolskim konkursie. Olga Kaczmarek i Wiktoria Michalak to uczennice trzeciej klasy śremskiego Ogólniaka o profilu humanistycznym. Przypomnijmy, że w połowie marca licealistki ze Śremu pokazały się z fantastycznej strony podczas wojewódzkiego etapu wspomnianej “Olimpiady Solidarności”. Wiktoria zajęła wówczas drugie, a Olga trzecie miejsce. Dało im to przepustkę do udziału w ogólnopolskim finale, który zorganizowano w Gdyni..