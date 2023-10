Uwaga śpimy godzinę dłużej! Zmiana czasu z letniego na zimowy. Nie zapomnijcie dziś przestawić zegarków!

Zmiana czasu z zimowego na letni

W nocy z 28 na 29 października, czyli z soboty na niedzielę przejdziemy z czasu letniego na czas zimowy. Co to oznacza? W praktyce tyle, że nocy wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 3.00 na 2.00.

Unia Europejska o zmianie czasu

Co ciekawe w 2019 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę o zakończeniu zmiany czasu na terenie Unii Europejskiej. Zaprzestanie tej praktyki miałoby wejść w życie w 2021 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że póki co nadal będziemy przestawiać zegarki, gdyż nie wszystkie państwa członkowskie zgodziły się ze stanowiskiem PE.