W Manieczkach pamiętają o ważnej rocznicy. W tym roku minęły 202 lata od śmierci generała Józefa Rufina Wybickiego.

Trzeba pamiętać, że przed Wybickim, Manieczki były własnością rodziny jego drugiej żony Estery. Oni odkupili Manieczki wraz z przyległościami od poprzednich właścicieli i tutaj zamieszkali. Musiało mu się tutaj podobać, zresztą to widać w jego wierszach. Rzeczywiście z tymi Manieczkami czuł się bardzo związany (...). Jak już osiadł tutaj z rodziną, to się ich trzymał. Tu chciał wracać nawet w momencie, jak te dobra zostały mu skonfiskowane. On nie chciał nic innego tylko te swoje Manieczki