Weekend w Śremie i okolicach. Zobacz, co się będzie dziać 17 i 18 września w powiecie śremskim Katarzyna Baksalary

Powoli kończy się sezon imprez plenerowych. Nie oznacza to jednak, że w ten weekend (17 i 18 września) nic się nie dzieje. W sobotę od godz. 10.00 na plaży miejskiej w Śremie rozpocznie się tegoroczna edycja wydarzenia "Uwolnić Skowronka". Wydarzenie to poświęcone jest integracji osób niepełnosprawnych. Będą one poznawać m.in. historię samego jeziora, przystani i amfiteatru, wystąpią dla nich również Krzysztof Przyjemski oraz uczniowie SP 4 w Śremie. Od godz. 15.00 natomiast rozpoczyna się festyn w Nochowie pod hasłem "Nochowo na sportowo". W ramach tej imprezy odbędą się rozgrywki piłkarskie, bieg im. Piotra Taczaka oraz akcja sadzenia drzew. W sobotę warto również wpaść do Muzeum Śremskiego. O godz. 17.00 rozpoczyna się wernisaż wystawy "Sauté - przegląd rzeźby". W niedzielę 18 września część dnia warto spędzić w Manieczkach podczas Dnia Hymnu Polskiego. Początek wydarzenia o godz. 10.00. Po południu natomiast w Nowieczku odbędzie się premiera książki stworzonej przez mieszkańców o historii wsi i ludzi w niej mieszkającej "Nowieczek - dawniej i dziś". Będzie to podsumowanie dwuletnich działań mieszkańców.