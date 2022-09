Festiwal Latawców w Słonecznej Gromadzie w Śremie. Pogoda próbowała przedszkolakom ze Śremu przeszkodzić w dobrej zabawie Katarzyna Baksalary

W Przedszkolu Słoneczna Gromada w Śremie w piątek 16 września odbył się festyn pod hasłem "Festiwal Latawców". Pogodę śremskim przedszkolakom próbowała przeszkodzić pogoda. Tuż po paradzie latawców lunął rzęsisty deszcz. Dzieci i rodzicie, jednak deszczu się nie przestraszyły i jak tylko wyszło ponownie słońce, wrócili do dobrej zabawy. Na wszystkich czekała pyszna gorąca zupa, pieczone kiełbaski i ziemniaki oraz rozmaite słodkości. Najmłodsi korzystali także z dmuchanych zamków, przejażdżek na osiołku - można było również wyczesać osiołka i go nakarmić marchewką lub jabłkiem - oraz przejażdżek quadem i rikszą. Podczas festynu można było również zagłosować na projekt zgłoszony do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Śremu dotyczący odnowienia przedszkolnego stadionu sportowego, który znajduje się w ogrodzie "Słonecznej Gromady". Jako ciekawostkę dodamy, że śremskie przedszkole to jedyne przedszkole w Polsce posiadające taki obiekt.