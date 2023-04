Wielkanoc 2023. Święconka w śremskich parafiach. Kiedy kapłani będą święcić pokarmy w Wielką Sobotę?

Święconka to nieodłączny element wielkanocnej tradycji

W jakich godzinach kapłani będą święcić potrawy w Wielką Sobotę?

W większości śremskich parafii święcenie potraw będzie odbywać się, co pół godziny lub, co godzinę. Kapłani odwiedzą również miejscowości poza Śremem, które należą do poszczególnych parafii. W jakich godzinach kapłani odwiedzą wiernych i jak to będzie wyglądać w praktyce? Szczegółową rozpiskę ze wszystkich śremskich parafii znajdziecie w naszej galerii.