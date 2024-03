Wielkanoc 2024. Święconka w śremskich parafiach. Kiedy kapłani będą święcić potrawy w Wielką Sobotę?

Święconka - nieodłączny element wielkanocnej tradycji

Zanim zasiądziemy do wielkanocnego śniadania, w Wielką Sobotę udajemy się do kościoła ze święconką. W koszyczkach znajdują się potrawy wielkanocne, które zostają poświęcone przez kapłana. Wśród wspomnianych potrawa są m.in. chleb, jajka, wędliny, masło oraz sól. Z kolei najmłodsi w swoich koszyczkach oprócz tradycyjnych potraw często mają również słodycze. Potrawy, które znajdują swoje miejsce w wielkanocnych, wiklinowych koszyczkach mają swoją symbolikę.

Jajka w formie pisanek i kraszanek symbolizują nowe życie, baranek z masła to symbol zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a sól oznacza oczyszczenie i prawdę. W koszyczku nie może również zabraknąć baranka, najczęściej z masła, ale również z ciasta lub cukru. Jest on znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Z kolei napis „Alleluja" na chorągiewce wyraża radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią i pokonania grzechu.

W jakich godzinach kapłani będą święcić potrawy w Wielką Sobotę?

W większości śremskich parafii święcenie potraw będzie odbywać się, co pół godziny lub, co godzinę. W wyznaczonych godzinach księża odwiedzą wiernych, którzy zamieszkują miejscowości poza Śremem należące do poszczególnych parafii. W jakich godzinach kapłani odwiedzą wiernych i jak to będzie wyglądać w praktyce?