Wycie klaksonu postawiło na nogi mieszkańców Śremu. Na miejsce wezwano policję oraz straż pożarna, którzy ukrócili uporczywe trąbienie

Nieustające trąbienie klaksonu postawiło na nogi mieszkańców Śremu

Mieszkańcy ul. Popiełuszki i Polnej w Śremie mieli minionej nocy nieplanowaną pobudkę, a zafundował ją im kierowca citroena berlingo. Krótko przed godz. 2.00 ciszę nocną zakłóciło uporczywe wycie klaksonu z zaparkowanego samochodu marki citroen berlingo. Na miejsce w pierwszej kolejności wezwano policję, ta jednak o wsparcie musiała poprosić straż pożarną.

Dziś, 14 stycznia w nocy o godz. 01.53, dyżurny śremskiej Policji został powiadomiony o tym, że w Śremie na ul. Popiełuszki zakłócana jest cisza nocna. Ze zgłoszenia wynikało, że osoba przebywająca w zaparkowanym samochodzie od około pół godziny trąbi używając klaksonu

- informuje o zgłoszeniu, które wpłynęło do dyżurnego śremskiej komendy policji, Ewa Kasińska, rzecznik prasowa KPP w Śremie.

Jak wynika z wyjaśnień policjantki, po przyjeździe funkcjonariusze zastali w samochodzie mężczyznę leżącego głową na kierownicy i przyciskającego klakson. Próby nawiązania kontaktu z osobą wewnątrz auta przez pukanie oraz kołysanie samochodem, które było na dobre pozamykane, okazały się nieskuteczne i wobec tego podjęto decyzję o konieczności dostania się do środka samochodu przy wsparciu strażaków. Ci po przyjeździe na miejscu wybili przednią szybę w drzwiach pasażera, a to pozwoliło na otwarcie citroena i dotarcie do mężczyzny.