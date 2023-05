Wyjątkowy koncert w Mchach. Sławomir Olgierd Kramm zaśpiewał nie tylko dla wszystkich mam

Światowe i polskie przeboje podczas koncertu w sali bankietowej Gabi w Mchach

Muzyka musicalowa, standardy operetkowe oraz światowe i polskie przeboje. Takie utwory zaśpiewał w sobotnie popołudnie Sławomir Olgierd Kramm podczas koncertu, we wspomnianej sali bankietowej w Mchach podczas koncertu dedykowanego nie tylko dla wszystkich mam. Jak przekazali organizatorzy wydarzenia publiczność z pewną nieśmiałością powoli zaczęła się rozkręcać i przyłączyła się do wspólnego śpiewania z artystą. Niektórzy z widzów postanowili zatańczyć do wykonywanych na żywo utworów.