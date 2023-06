Zakończenie roku szkolnego w śremskiej Jedynce. Najmłodsi odebrali świadectwa i rozpoczęli upragnione wakacje [zdjęcia] Tomasz Barylski

W piątkowe przedpołudnie, 23 czerwca uczniowie i uczennice klas 1-7 spotkali się na boisku szkolnym, by wziąć udział w uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Był to nie tylko moment wręczenia świadectw i wyróżnień dla najlepszych uczniów, ale również okazja do podsumowania wyjątkowego konkursu i pożegnania wieloletnich nauczycielek, które przechodzą na emeryturę.