Zdjęcia mieszkańców Książa Wielkopolskiego i nie tylko z Marcinem Gortatem. Tak świętowano otwarcie sali sportowo-widowiskowej! Katarzyna Baksalary

Jednym ze sposobów na świętowanie otwarcia sali sportowo-widowiskowej w Książu Wielkopolskim był spotkanie z koszykarzem Marcinem Gortatem, który przyznał, że ksiąską gminę odwiedza już od jakiegoś czasu, a to za sprawą jego militarnej pasji, którą rozwija we Włościejewkach w European Security Academy. Fani sportowca mogli nie tylko przyglądać się temu jak gra, ale również wrócić do domu z aktografem koszykarza oraz jego zdjęciem. Mamy kilka fotek - zobaczcie, może na nich jesteście!