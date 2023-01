Ze szkolnej kroniki. Wspomnienia ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie (cz. 2)

Spore wyzwanie dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie

Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika rozpoczęła swoją działalność w 1957 roku i mieści się przy ulicy Jana Kochanowskiego 2. Koniec lat 60. minionego wieku był sporym wyzwaniem dla funkcjonowania śremskiej Jedynki. Był to czas, kiedy powstało osiedle mieszkaniowe na Jezioranach, co spowodowało większą liczbę dzieci. Jak czytamy na stronie internetowej szkoły doszło do takiej sytuacji, że niektóre klasy liczyły po 52 uczniów.