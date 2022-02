Złodzieje luksusowych samochodów zatrzymani przez policjantów z KWP. Kradli też w Śremie.

Nie tylko w Śremie

Jak informuje KWP w swoich mediach społecznościowych do zatrzymania przestępców doszło w kilku miejscach na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Aresztowano łącznie cztery osoby, a część z nich ma bogatą kartotekę kryminalną. Oprócz wspomnianego Mercedesa klasy S łupem złodziei padły dwa samochody należące do wspomnianej Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej: Porsche Cayenne Turbo S oraz Mercedesa G63 AMG Brabus 800. Przestępcy mają również na swoim koncie Audi Q8 skradzione na terenie Mosiny. Policjantom udało się odzyskać jedno ze skradzionych aut. To Porsche Cayenne Turbo S, które zostało znalezione w dziupli koło Zielonej Góry.