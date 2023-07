Ukradł dziecku świnkę skarbonkę z pieniędzmi. Policja ze Śremu zatrzymała złodzieja. Sprawa trafi na sądową wokandę

Policjanci ze Śremu złapali mężczyznę, który ukradł świnkę skarbonkę z zawartością

Kradzież to przestępstwo i nikogo nie trzeba do tego przekonywać, co jednak powiedzieć o mężczyźnie, który okradł dziecko zabierając mu świnkę skarbonkę z oszczędnościami? Taka sytuacja miała miejsce w lipcu w Książu Wielkopolskim. Złodziej wraz ze swoim kolegą został zatrzymany przez policję, pieniędzy jednak nie udało się odzyskać.