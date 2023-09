Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów PKS Poznań S.A. Odwołano sporo kursów ze Śremu do Poznania i z Poznania do Śremu. Sprawdź! OPRAC.: Tomasz Barylski

We wtorek, 26 września Spółka PKS Poznań S.A. odwołała kilkanaście kursów autobusów ze Śremu do Poznania i z Poznania do Śremu. Dodatkowo za dwa dni zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy między Mszczyczynem, a Dolskiem.