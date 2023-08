Znad Sekwany do Książa Wielkopolskiego. Francuska delegacja z wizytą w ksiąskiej gminie [zdjęcia]

Goście znad Sekwany poznają gminę Książ Wielkopolski

Turniej w boule i wspólne świętowanie podczas dożynek wiejskich we Włościejewicach

Goście ksiąskiej gminy zajrzeli również do nowej hali widowiskowo-sportowej. Była to okazja nie tylko do zwiedzenia najnowszej inwestycji ksiąskiej gminy. Rozegrano również polsko-fracuski turniej w boule. Zacięta rywalizacja zakończyła się remisem. Jedną rundę wygrali Francuzi, drugą Polacy. Wizytę w Książu Wlkp. zwieńczył wspólny bankiet, a po południu goście mieli okazję uczestniczyć w dożynkach wiejskich we Włościejewicach. Francuska delegacja będzie przebywać w ksiąskiej gminie do przyszłego piątku.

[g];0[/g]