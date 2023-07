Wielka feta w Książu Wielkopolskim. Sala sportowo-widowiskowa otwarta, gościem specjalnym Marcin Gortat

Nowo wybudowana sala sportowo-widowiskowa w Książu Wielkopolskim otwarta

Gościem podczas fetowania ukończenia budowy ksiąskiej sali był Marcin Gortat

Po tej najbardziej formalne części oficjalnego otwarcia ksiąskiej sali przyszedł moment na poświęcenie obiektu oraz na przecięcie wstęgi. Jeśli chodzi o poświęcenie, to modlitwę zmówił ks. Andrzej Wujek, proboszcz pobliskiego kościoła pw. św. Antoniego. Co do wstęgi, to po pierwsze nie była ona czerwona, a w soczyście zielonym kolorze, który jest motywem przewodnim całego obiektu, a przecinali ją oprócz burmistrza Książa Wielkopolskiego i dyrektor CK, także projektanci, obiektu, budowlańcy oraz gość specjalny, czyli Marcin Gortat. W przecięciu wstęgi swój udział miały również ksiąskie mażoretki, które są jedną z wizytówek tej gminy.

Potem przyszedł czas na mini wywiad z gościem tego wydarzenia, który zdradził w nim między innymi, jaka pasja sprowadziła go do gminy Książ Wielkopolski, do której zagląda regularnie już od kilku miesięcy.