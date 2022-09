Znamy tegorocznego Maturzystę Roku Liceum Ogólnokształcącego w Śremie. Podczas rozpoczęcia roku w LO Śrem wyróżniono też Złotych Absolwentów Katarzyna Baksalary

W czwartek 1 września rok szkolny rozpoczął się we wszystkich szkołach średnich powiatu śremskiego. W Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Poznańskiej był on jednak szczególny. To właśnie tego dnia podczas powitania w szkole pierwszoklasistów poznaliśmy tegorocznego Maturzystę Roku oraz Złotych Absolwentów.