Zostań zawodowym strażakiem! Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie ogłosiła nabór. Jakie warunki muszą spełnić kandydaci?

Jak zostać zawodowym strażakiem? Są określone wymagania

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie ogłosiła nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty. Docelowo nowo przyjęty strażak ma zostać starszym ratownikiem (rat. medyczny). Osoby, którą chcą rozpocząć służbę w tej formacji, muszą:

Niezbędne jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B, a wśród wymagań preferowanych jest prawo jazdy kategorii C.

Kandydaci do służby w śremskiej Straży Pożarnej muszą przejść kilka etapów

Wolny etat zostanie uzupełniony spośród osób, które przystąpią do ogłoszonego właśnie naboru. Składa się on z 8 etapów. Oprócz oceny złożonych dokumentów chętnych czeka m.in. test sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg po kopercie, próba wydolnościowa), sprawdzian braku lęku wysokości czy sprawdzian z pływania. Podstawowe zadania na wolnym stanowisku to między innymi udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i utrzymywanie w gotowości bojowej sprzętu.