ZSR Grzybno szykuje się do 75-lecia. Absolwenci, byli członkowie "Chabrów", pracują nad występem z okazji szkolnego jubileuszu

"Chabry" zatańczą i zaśpiewają na 75-leciu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie

75 lat działalności Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, to piękny jubileusz. Nie dziwi zatem, że już teraz dopracowywane są plany na jego obchody. Uroczyste świętowanie jubileuszu ma odbyć się we wrześniu, więc jeszcze trochę czasu dyrekcji szkoły pozostało.

Pomysł występu na jubileuszu ZSR Grzybno przyjęty z entuzjazmem

Z pewnością już obecność tak wielu absolwentów, którzy chcą zaangażować się w ten pomysł, cieszy. Jak na razie zapadły pierwsze ustalenia, m.in. jakie tańce wchodzą w grę i kto pojawi się na parkiecie. Chęci, póki co nie brakuje zarówno u absolwentów, którzy kończyli szkołę około dwóch dekad temu jak i tych, młodszych, którzy "Rolnika" skończyli u schyłku zespołu, czyli w latach 2010-2014. Nikt jednak nie ukrywa, że aby przygotować się do planowanego występu będą musieli w to włożyć sporo pracy.

Będziemy towarzyszyć absolwentom szkoły z Grzybna w przygotowaniach i podglądać postępy. Z pewnością do września uda się im przypomnieć sobie wszystko to czego o tańcach ludowych nauczyli się będą uczniami szkoły w Grzybnie.

"Chabry" ZSR Grzybno w skrócie

Na koniec przypominamy, że zespół ludowy "Chabry" w szkole rolniczej w Grzybnie działał od 1986 roku do 2014 roku. Wykonywał on tańce zarówno narodowe jak i regionalne. Jeśli chodzi o te drugie, to było to m.in. tańce wielkopolskie, kaszubskie czy rzeszowskie. Zespół przygotowywał również oprawę taneczną i wokalną obrzędu dożynkowego.