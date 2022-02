A jednak wojna… - felieton Bartosza Klimczuka, który jeszcze kilka tygodni temu był na Ukrainie

"A jednak wojna..." felieton Bartosza Klimczuka

Oczywiście gdzieś z tyłu głowy miałem pewne obawy, ale szybko się ich pozbyłem w momencie dotarcia do Kijowa. Miasto żyło zdecydowanie bardziej zbliżającymi się świętami, niżeli nadchodzącym konfliktem. Na ulicach pojawiali się kolędnicy, w sklepach kupowano ostatnie prezenty, a telewizja ukraińska (i to na wielu kanałach!) pokazywała jak poszczególne regiony będą obchodzić tegoroczne Boże Narodzenie. Nawet programy wyłącznie polityczne zajmowały się niemalże tylko rewolucją w Kazachstanie (doszło tam na początku stycznia do antyrządowych zamieszek) i nie poświęcano za dużo czasu informacjom o gromadzących się przy granicy wojskach rosyjskich.

Przyznam szczerze, że w jakiś sposób to wszystko działało uspokajająco. Nerwową atmosferę podczas mojego pobytu na Ukrainie wprowadzały bardziej polskie media, które coraz szerzej zaczęły o konflikcie opowiadać oraz znajomi pytający, jak wygląda tam sytuacja na chwilę obecną. Był moment, że zwątpiłem w to co widzę w ukraińskiej telewizji i być może pozorny spokój na ulicach. Pomyślałem sobie, że przekaz medialny to jedno, a zwykli Ukraińcy są pełni obaw co do najbliższej przyszłości. Tutaj czekało mnie jednak także zaskoczenie, ponieważ z ust kilku mieszkańców Kijowa usłyszałem, że Putin wyłącznie chce Europę i Ukrainę zastraszyć, a do żadnego konfliktu nie dojdzie.