Z domu wyrwała ją wojna. Na jej koniec wraz z dziećmi czeka w Polsce. Poznajcie Wierę i jej historię

Środa, wszystko jak zawsze było spokojnie, szykowaliśmy się do szkoły, do przedszkola, poszliśmy spać i nagle nad ranem, o 4.15 usłyszeliśmy wybuch, wszyscy w domu wstaliśmy. Wybiegliśmy na dwór, było słychać kolejne wybuchy, a potem następne i następne... i już wtedy było wiadomo, że to chyba wojna - mówi Wiera, ciepła, wrażliwa i spokojna kobieta, Ukrainka, która jeszcze kilka chwil temu była mieszkanką Łucka. Dziś wraz z trójką dzieci