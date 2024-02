Cross Śrem Grand Prix "Biegnij z Duchem" na półmetku. Czas na dwa ostatnie biegi. "Warto się przygotować i z nami być" [film, zdjęcia]

Pod koniec lutego kolejny bieg Cross Śrem Grand Prix

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy na naszych łamach, pięciokilometrowe biegi w ramach cyklu Cross Śrem Grand Prix "Biegnij z Duchem" na stałe wpisały się w kalendarze biegaczy z naszego regionu. Na starcie stają nie tylko mieszkańcy Śremu i okolicznych miejscowości. Są to również osoby z Poznania, czy nawet z Warszawy. Każdy z dotychczasowych biegów przyciągał około setki zawodników. Podczas ostatniego biegu startującym dawał się we znaki intensywnie padający deszcz. Jednak nie odstraszyło to biegaczy, a na mecie zameldowało się łącznie 83 uczestników.