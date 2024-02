Obiekt Śremskiego Sportu czeka rozbudowa. Daniel Cicharski: Wsłuchujemy się w głos społeczeństwa i klubów sportowych [zdjęcia]

Śremski Sport odsłania karty. Powstanie m.in. sala sportów walki i kort do padla

Obiekt Śremskiego Sportu przy ulicy Staszica zostanie rozbudowany. Na powierzchni 300 metrów kwadratowych powstanie sala sportowa, która będzie służyła do sportów walki. Na jej wyposażeniu znajdzie się specjalistyczna podłoga do taekwondo, sprzęt treningowy oraz ring podłogowy. Kolejnym elementem tego kompleksu będzie w pełni wyposażona siłownia oraz kort do squaha. Powstanie również kort tenisowy, pawilon biurowo-magazynowy oraz kort do padla.